Dzieło ustępującego lodowca. Ścieżka po wydmie do stawów „Echo” w Zwierzyńcu

Sosny i ubogie siedliska

„Wtedy to z czoła ustępującego lodowca do Kotliny Sandomierskiej płynęły olbrzymie masy wody, niosące ze sobą ogromne ilości piasku” – czytamy na tablicy informacyjnej ustawionej przy szlaku. „Wiejące później zachodnie wiatru nawiewały je na Roztocze, gdzie w większych dolinach powstawały duże zespoły wydmowe”.

Największe z nich można nadal oglądać pomiędzy Zwierzyńcem, a Góreckiem Kościelnym. Zwykle mają one od 5 do 7 metrów wysokości. Ta w okolicach słynnych, zwierzynieckich stawów „Echo” jest jednak w niektórych miejscach dwa razy wyższa. Miało i nadal ma to duże znaczenie dla okolicznego środowiska. Wydma tamuje m.in. odpływ wód powierzchniowych.

Dzięki temu mogły powstać obok, zabagnione tereny. Wydma jest jednak siedliskiem zaliczanym do ubogich. Roztoczańskim sosnom to nie przeszkadza. Zobaczymy tam także wrzosy oraz m.in. borówkę czernicę.