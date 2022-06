„Bug. Pejzaż nostalgiczny”. Fotograficzne spotkania Artura Tabora z ludźmi i nadbużańską krainą

Artysta niestety zginął tragicznie 2 lipca 2010 roku, podczas wyprawy w Mongolii. W uznaniu zasług Senat Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył go pośmiertnie medalem "Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem". Teraz zdjęcia wykonane przez tego wybitnego fotografa zobaczymy w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN.

„Gościem specjalnym wydarzenia będzie Pani Jolanta Tabor – żona artysty, która w trakcie wernisażu zaprezentuje pokaz multimedialny pod nazwą:" Bug. Pejzaż nostalgiczny" – czytamy w opisie tego przedsięwzięcia przygotowanym przez RPN. „Składają się na niego czarno-białe zdjęcia i teksty autorstwa Artura Tabora, pochodzące z albumu pod tym samym tytułem. Autor przedstawia dolinę rzeki Bug od wczesnych lat 80-tych po dzień dzisiejszy. Wiele tematów jest już nie do powtórzenia: odeszli ludzie, zniknęły praktycznie wszystkie chaty kryte strzechą. Wieś nadbużańska powoli traci swój charakter, coraz mniej drewnianych domów, koni i krów. To co kiedyś było dla autora tłem w fotografii przyrodniczej zaczęło szybko znikać”.