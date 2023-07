22 lipca uczcimy w Zamościu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego

Datę odsłonięcia wybrano zapewne nieprzypadkowo. Stanie się to w sobotę – 22 lipca. Dlaczego to symboliczna data? W czasach PRL-u obchodzono tego dnia Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Było to wówczas najważniejsze święto państwowe (obchodzono je do 1989 roku). Obchodzono je w rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W tym roku ten dzień będzie miał w Zamościu innych bohaterów – tych, którzy podjęli walkę z komunizmem i byli prześladowani m.in. przez ówczesny aparat bezpieczeństwa.

Uroczystość wmurowania pamiątkowej tablicy odbędzie się celi nr 20 (Armii Krajowej) zamojskiej Rotundy. Najpierw zaplanowano (o godz. 9.45) zbiórkę uczestników przed zamojskim Kościołem Garnizonowym (ul. Wojska Polskiego). O godz. 10 rozpocznie się tam msza, a następnie zaplanowano przemarsz na Rotundę.

Około godz. 11.20 odbędzie się oficjalne powitanie gości oraz przedstawienie rysu historycznego II Inspektoratu Zamojskiego AK. W programie także przemówienia okolicznościowe. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej zaplanowano o godz. 12.15. Potem rozpocznie się Apel Pamięci oraz ceremoniał wojskowy. Na zakończenie przed tablicą zostaną złożone wieńce i kwiaty.

Patronat honorowy nad uroczystością objął poseł Sławomir Zawiślak.