Zaśpiewają maryjne pieśni. Festiwal w Górecku Kościelnym na pewno przyciągnie tłumy

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12 mszą w intencji uczestników i organizatorów festiwalu. Odbędzie się ona w słynnym Sanktuarium pod wezwaniem św. Stanisława w Górecku Kościelnym. Następnie zaplanowano przesłuchania uczestników, którzy zgłoszą się do części konkursowej. Będą one trwały do godz. 17. Potem (ok. godz. 18) na scenie wystąpi grupa „Sławomir”.

Podczas festiwalu odbędzie się także piknik rodzinny, loteria oraz zostaną zorganizowane zabawy dla dzieci. Impreza odbywa się pod patronatem ks. Mariana Rojka, biskupa Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej. Bliższe informacje na stronie internetowej: https://gorecko.pl/