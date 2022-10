Zamość. W hołdzie Róży i Janowi Zamoyskim oraz Marii i Lechowi Kaczyńskim. Nie tylko oni zostaną upamiętnieni

Na ratunek dzieciom

Obóz w Zwierzyńcu został założony w 1940 r. Od grudnia 1942 r. działał już jako przejściowy. Trafili tam mieszkańcy Zamojszczyzny wysiedleni ze swoich wiosek w ramach wielkiej, niemieckiej akcji przesiedleńczo-pacyfikacyjnej. Były to całe rodziny, w tym tysiące dzieci. Mieszkańcy Zwierzyńca za wszelką cenę próbowali więźniom pomóc. To było trudne. Do osób, które np. próbowały przerzucić żywność przez druty strzelali niemieccy strażnicy.