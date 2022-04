Zamość. Spotkanie z plemionami ludu Himba. Pół wieku pracy artystycznej zasłużonego fotografa

Andrzej Bąk to artysta fotografik, autor i współautor wielu wystaw fotograficznych: indywidualnych i zbiorowych. Jego zdjęcia były doceniane i nagradzane m.in. w Hiszpanii, Singapurze, USA czy Włoszech. Od 1972 r. jest członkiem Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, a w 1987 r. został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego ostatnia wystawa jest fotograficzną relacją autora z wyprawy do Namibii (w 2021 r.). To była niezwykła przygoda.

„Przemieszczanie się po bezdrożach terenowym samochodem z wyposażeniem turystycznym dało możliwość biwakowania w buszu i smakowania fascynujących krajobrazów pustyni Namib, dzikiego wybrzeża Atlantyku i spotkania afrykańskich zwierząt w ich naturalnym środowisku” – czytamy w opisie ekspozycji. „Spotkania z wędrującymi plemionami ludu Himba, których tymczasowe wioski spotkać można w północnej części kraju przy granicy z Angolą to niesamowity rozdział tej wyprawy”.

Ekspozycja w Galerii Fotografii Ratusz została dofinansowana przez UM w Zamościu.