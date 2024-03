Zamość. Przed nami IX Ogólnopolski Konkurs Duetów Fortepianowych "Grajmy Razem”

Program IX Ogólnopolskiego Konkursu Duetów Fortepianowych

20 marca

21 marca

22 marca

8.00-10.00 - próby akustyczne

10.00 - przesłuchania uczestników gr.II

15.00 - wykład „Artysta i filozof. Roman Maciejewski jako twórca duetów fortepianowych” skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców (dr Anna Boczar - AM w Krakowie)

16.00 - wykład dotyczący problemów wykonawczych i pedagogicznych „Korzyści z gry w duecie fortepianowym dla ogólnego rozwoju młodego pianisty” (prof. AM w Gdańsku - Bogna Czerwińska-Szymula)

17.00 - ogłoszenie wyników i koncert laureatów