Zamość. Gokarty rowerowe tylko na obrzeżach Parku Miejskiego

„Celem zmiany (…) jest wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdami wielośladowymi poruszanymi siłą mięśni (gokart rowerowy), wózkami rowerowymi, pojazdami wolnobieżnymi oraz kolejką turystyczną po terenie Parku Miejskiego w Zamościu” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały”.

O tym gdzie będą one mogły teraz jeździć, dowiadujemy się z załącznika do uchwały. To tereny zielone, traktowane przez mieszkańców jako obrzeża parku: od strony ul. Sadowej i Piłsudskiego. Skąd taka zmiana? Z uzasadnienia uchwały dowiadujemy, iż w ten sposób Park Miejski będzie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, a osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci będą czuły się bezpieczniej.

„Umożliwi to ochronę Parku Miejskiego jako przestrzeni publicznej pełniącej funkcję rekreacyjne, estetyczne, zdrowotne oraz wypoczynkowe” – czytamy w tym dokumencie”.

Za ustaleniem nowych zasad głosowało podczas sesji zamojskiej Rady Miejskiej dziewięciu miejscowych radnych, a pięciu było przeciwnych. Od głosu wstrzymało się natomiast dziewięciu rajców.