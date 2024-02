Zamość funkcjonujący bez zużycia energii? Politechnika Lubelska prowadzi specjalny projekt

Projekt Politechniki Lubelskiej

Kolejnym zadaniem przed jakim stają naukowcy to zebranie, analiza i interpretacja danych oraz dostosowanie spójnych planów działania do zróżnicowanych warunków klimatycznych i prawnych.

Zastosowane rozwiązania, które okażą się skuteczne zostaną zebrane i opisane. Na podstawie badań będą opracowane plany działania dla podobnych zabytkowych centrów. Cyfrowe plany mają być dostępne dla urzędników i zarządców nieruchomości.

W projekcie biorą udział badacze z: Politechniki Lubelskiej, Energy Institute Hrvoje Požar w Chorwacji (lider projektu), Stendal University of Applied Sciences w Niemczech oraz Energy Management Agency of Friuli Venezia Giulia we Włoszech

„Zero energy buildings for zero Energy neighbourhoods” to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa Centralna. Trwa 3 lata do czerwca 2026 r. Jego budżet ponad 2 mln euro.