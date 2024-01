Zabity pocztylion i inne opowieści. Nowa książka Tomasza Gaudnika i Krzysztofa Czochry

W publikacji znajdziemy m.in. opisy walk stoczonych w tym zakątku Zamojszczyzny podczas I wojny światowej, dowiemy się jak przebiegały prześladowania „ludności unickiej”, jak wyglądało pierwsze posiedzenie szczebrzeszyńskiej Rady Miejskiej (w 1917 roku) czy jakie „cmentarzyska pogańskie” znaleziono w okolicach Bodaczowa (i jak zostały splądrowane przez poszukiwaczy złota).

A tak np. wyglądał napad na pewnego pracownika poczty w 1934 r. „Pocztyljon (pisownia oryginalna) ze Szczebrzeszyna przyniósł na stację worek pocztowy, by go nadać do pociągu, idącego ze Lwowa do Warszawy” – czytamy publikacji Tomasza Gaudnika i Krzysztofa Czochry. „W worku znajdowała się suma 9 tys. zł. Gdy pocztyljon znalazł się na peronie i zmierzał do zajeżdżającego pociągu, podszedł do niego z tyłu bandyta i strzałem rewolwerowym zabił go na miejscu”. Napastnik był wyjątkowo zuchwały. W biały dzień zabrał worek z pieniędzmi i uciekł.