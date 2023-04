Wielki zlot motocyklistów w Zamościu i Radecznicy. W planach m.in. parada po Roztoczu

Uczestnicy zbiorą się w sobotę (29 kwietnia) na Rynku Wielkim w Zamościu. Odbędzie się to o godz. 11. Godzinę później ulicami miasta ruszy wielka parada motocyklistów. Z Zamościa wyruszą oni do Radecznicy (przez Szczebrzeszyn). O godz. 15 zaplanowano tam mszę w kaplicy na wodzie. Jak piszą organizatorzy, odbędzie się wówczas m.in. poświęcenie motocykli.

Podczas zlotu zaplanowano m.in. koncerty zespołów Overbuzz, Seeking Dreams, Navahee i Fire Lbl. Rozpoczną się one o godz. 18 i potrwają aż do północy. W programie również liczne konkursy i licytacje charytatywne. Zakończenie zlotu zaplanowano w niedzielę (30 kwietnia, ok. godz. 12). Wówczas odbędzie się podsumowanie zlotu.

Organizatorzy spodziewają się, że na to dwudniowe wydarzenie przybędzie od 700 do 900 motocyklistów. Bo tak było w latach poprzednich. Zlot organizują: Violetta Muszyńska, Rafał Kowalik i Dawid Sasiela.