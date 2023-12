W Tarnogrodzie uczczono pamięć Józefa Krzysztofa Gizy

Józef Krzysztof Giza urodził się 13 marca 1957 roku. W rodzinnej miejscowości ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową. Tam zdobył zawód piekarza i ciastkarza. W 1977 r. wyjechał do Katowic, gdzie odbył służbę wojskową. Potem rozpoczął pracę jako cieśla w kopalni „Wujek”. W tym czasie wstąpił do NSZZ „Solidarność”. To zmieniło jego los.

14 grudnia 1981 r. Giza wziął udział w strajku, który odbył się w kopalni. Był to protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Doszło wówczas do krwawych wydarzeń. Strajk został brutalnie spacyfikowany przez oddziały ZOMO i MO. Zginęło wówczas dziewięciu górników.

Giza został postrzelony z broni maszynowej. Jego pogrzeb odbył się 20 grudnia 1981 r. na tarnogrodzkim cmentarzu. Jego czyny zostały docenione. Pośmiertnie został m.in. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, który przyznał mu Ryszard Kaczorowski, prezydent RP na Uchodźstwie.