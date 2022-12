Turobin na prawa miejskie musi jeszcze poczekać. Mieszkańcy jednak się nie poddają

Turobin otrzymał prawa miejskie jeszcze w 1420 roku z rąk króla Władysława Jagiełły. Wiadomo, ze w 1569 r. w Turobinie stało już 245 domów. Część z nich wybudowano przy miejscowym rynku i miało zabudowę podcieniową. Obok stanął obszerny ratusz. Nie tylko to miało znaczenie. W Turobinie można oglądać kościół w stylu renesansu lubelskiego oraz działa m.in. liceum ogólnokształcące. To miejscowość również wyróżnia. Także dlatego wielu okolicznych mieszkańców uważa, że prawa miejskie powinny być takiej miejscowości przywrócone. Mówią też o sprawiedliwości dziejowej.

Nie są to słowa bez pokrycia. Wniosek w sprawie odzyskania praw miejskich przez Turobin złożyło jakiś czas temu do Urzędu Gminy Stowarzyszenie Turobińszczyzna. Potem ruszyła odpowiednia procedura. Jaka? Zorganizowano spotkania z mieszkańcami oraz m.in. wytyczono granice przyszłego miasta. Następnie wniosek o przywrócenie praw miejskich - za pośrednictwem wojewody lubelskiego - miał trafić do MSWiA. Władze gminy miały nadzieję, że prawa miejskie uda się odzyskać w 2023 r. Niestety wniosek został zaopiniowany negatywnie. Odmowną decyzję wydał wojewoda lubelski, który zwrócił uwagę m.in. na błędy i braki w złożonej dokumentacji oraz nieprawidłowości w określeniu granic projektowanego miasta.