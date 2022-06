Tomaszów Lubelski. Międzynarodowe obchody Dnia Roztocza Bogdan Nowak

Na zdjęciu roztoczańskie pola Bogdan Nowak

To będą ważne obchody nie tylko dla miłośników przyrody. 19 czerwca 2019 roku na 31. Sesji Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Programu Człowiek i Biosfera UNESCO w Paryżu, Roztocze zostało wpisane do międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Doceniono ów malowniczy zakątek Polski tworząc tam Transgraniczny Rezerwat Biosfery. Jest zatem co świętować.