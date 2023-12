Spotkanie autorskie z Robertem Gmiterkiem w Zamościu, 30.11.2023 prezentował swoją najnowszą książkę

"Epifania pana Eliasza. Inne historie Pogranicza" - taki tytuł nosi najnowsza książka Roberta Gmiterka.

- Piszę o tym co znam, co kocham, co mnie stworzyło i ukształtowało - mówi autor. - To jest moja przestrzeń, tutaj jestem zakorzeniony i uważam że należy jej się to, co najlepsze. Czyli piszę o Roztoczu, o pograniczu, pokazując to, co jest tu najlepsze i najpiękniejsze. Ta książka to tak jakby 12 portretów ze śmierci i życia pogranicza.