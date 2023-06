Są powody do radości. Odkryto 20 nowych stanowisk widłozębu zielonego w RPN

Mszaki chronione stanowią jedną trzecią brioflory (chodzi o dział botaniki badający mszaki) Roztocza. Trudno ich tam nie zauważyć. Jak czytamy w obszernej książce pt. „Roztocze. Przyroda i człowiek” wydanej przez Roztoczański Park Narodowy, w tej grupie 21 gatunków jest chronionych ściśle, 82 częściowo, a 58 należy do zagrożonych.

W dolinie rzeki Świerszcz

Swoje stanowiska mają na tym terenie również mchy uznawane za priorytetowe w skali całej Unii Europejskiej (niemal w całości występuje on na terenie UE, a ich „los” zależy od ochrony przez wspólnotę). Wśród nich jest Dicranum Viride, czyli widłoząb zielony. To bardzo rzadki gatunek. W Polsce ma status ściśle chronionego, zagrożonego. Dotyczy to także całej Europy.

Nic dziwnego, że interesują się nim botanicy. Roztoczański Park Narodowy realizuje właśnie projekt badawczy pod nazwą: „Stan zachowania populacji mchu widłozęba zielonego Dicranum Viride w południowej części RPN (dolina Świerszcza)”. Realizują go: dr Robert Zubel (UMCS) oraz Zbigniew Maciejewski (RPN).