Przed nami kiermasz świąteczny na hrubieszowskim „deptaku”. Wystawcy już mogą się zgłaszać

W jaki sposób? Wystawcy powinni przesłać do organizatorów formularz zgłoszeniowy na adres [email protected] lub dostarczenie go osobiście do Hrubieszowskiego Domu Kultury.

„Zanim wypełnisz formularz, zachęcamy do kontaktu w celu potwierdzenia dostępności wybranego stoiska” – czytamy w komunikacie przygotowanym przez HDK. „Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zachęcamy do szybkiego reagowania. Do zobaczenia na kiermaszu!”.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie Hrubieszowskiego Domu Kultury: https://hdk-hrubieszow.pl/kiermasz-swiateczny-grudzien-2023/