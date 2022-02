Prośby wielkiego poety. Niezwykłe dokumenty trafiły właśnie do Hrubieszowa

Bolesław Leśmian rozpoczął pracę w miejscowym notariacie 5 września 1918 r. Potem Przebywał w Hrubieszowie blisko cztery lata (następnie przeprowadził się do Zamościa). Nie tylko sprawy służbowe zajmowało jego głowę. Wiadomo, że w tym czasie pracował m.in. nad słynnym zbiorem wierszy pt. „Łąka”. Pozostały po nim utwory poetyckie z tego czasu, ale także innego rodzaju zapiski, w tym urzędowe.

Dwa takie dokumenty wiceminister Marcin Romanowski przekazał właśnie hrubieszowskiemu muzeum. Stało się to 20 lutego w obecności m.in. Anety Karpiuk, starosty hrubieszowskiego.

- Są to pisma, które Bolesław Leśmian słał do warszawskich urzędów. Prosił w nich o przeniesienie z Hrubieszowa – mówi starosta Aneta Karpiuk. - Zostały one niedawno odnalezione w ministerialnych zasobach. Teraz wzbogaciły nasze muzeum. Trzymałam je przez chwilę w rękach. To był dla mnie naprawdę wielki zaszczyt.