Prasówka Zamość 14.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zamościu nie minęło Cię nic ważnego

Roztoczański Park Narodowy opublikował raport klimatyczno-hydrologiczny za maj. Dotyczy on głównie obszaru obejmującego RPN oraz zlewnię rzeki Świerszcz, ale można z niego wysnuć wnioski dla całego regionu. Nie są zbyt optymistyczne.

Drużyny z pięciu szkół podstawowych wzięły udział w kolejnej edycji Międzyszkolnego Turnieju Wędkarskiego Szkół Podstawowych, organizowanego przez Koło PZW Dorohusk, pod patronatem powiatu chełmskiego.

Idealna bułka tarta do kalafiora oraz fasolki szparagowej jest złocista, chrupiąca i ma wyraźny smak. Jest pewien trik, który pozwala to osiągnąć. Niektórzy popełniają błąd, przez który bułka tarta traci swoją chrupkość i nie zrobi się rumiana. Wyjaśniam, jak tego uniknąć i zrobić idealną, pyszną bułkę tartą do fasolki, kalafiora oraz innych potraw.