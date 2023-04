Oswojony świat kryje mroczne tajemnice. Wystawa zdjęć Leszka Górskiego w Zamościu Bogdan Nowak

Jedna z fotografii autora Leszek Górski

Zdjęcia pokazują otoczenie miejskie centrum Krakowa, gdzie autor mieszka. Są one jednak – tak naprawdę - „metaforą sytuacji zagrożenia”. Jakich? To różne konflikty, agresja, degradacja środowiska naturalnego, pandemia. Próbujemy o nich nie myśleć, ale one gdzieś czają się nie tylko w półmrokach… Wystawa fotografii Leszka Górskiego nosi tytuł „Acid”. Można ją będzie oglądać w zamojskiej Galerii Fotografii Ratusz.