O drżeniu, samobójcach, legendach i niezwykłych właściwościach osiki

W końcu osika wyznała ze szczerością, iż po prostu... boi się, iż Herod ją zetnie. Dlatego nie może pomóc. To drzewo w polskiej tradycji ma także inne, szczególne znaczenie. Nie tylko chodzi o „bojaźliwość” i brak empatii. Według jednej z legend to właśnie z osikowego drzewa sporządzono krzyż pod którego ciężarem Jezus Chrystus padał w drodze na Golgotę. Także na nim dokonał żywota w męce.

A dlaczego uważa się, że osika drży? Na to też jest odpowiedź w podaniach. To podobno z jej drewna wykonano kołek którym Kain zabił w raju Abla: a osika... chętnie go zabójcy podała. Teraz podobno drzewo drży na samo wspomnienie tego straszliwego czynu.

Topola drżąca… przy roztoczańskim szlaku

Osikę (Populus tremula) można spotkać w wielu miejscach naszego kraju, w tym na Roztoczu. Jedna z nich szumi sobie spokojnie w miejscowości Florianka, przy szlaku rowerowym prowadzącym ze Zwierzyńca do Górecka Starego. Obok stoi tabliczka opisująca to dorodne drzewo. Dowiadujemy się z niej, iż osina, osiczyna lub osika, zwana także czasami trzepociną to drzewo o wysokości do 25 metrów. W języku dendrologów określana jest topolą osiką lub topolą drżącą. Występuje w całej Europie: od Pirenejów, aż po Ural. Można ją także zobaczyć m.in. w północnej Afryce, na Syberii, w Chinach czy Mongolii.