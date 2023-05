Nauka i zabawa gwarantowane. Do Tomaszowa Lub. przybędzie „naukobus” prosto z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik

"Naukobus stanie" 13 i 14 maja przy Tomaszowskim Domu Kultury. „Dzieci i młodzież (…) będą miały tam szansę zmienić się w odkrywców. Sprawdzić swoją pamięć, rozwiązywać łamigłówki i dowiedzieć się, jak ciężko pracuje ludzkie serce” – zapewniają organizatorzy. „Naukobus udowadnia, że nauka zachwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga. Ci, którzy odwiedzą wystawę w weekend będą mogli cieszyć się nieodpłatnym, samodzielnym eksperymentowaniem”.

To nie tylko zabawa. Jak tłumaczą organizatorzy, np. siadając na wirującym krześle można doświadczyć jak w praktyce działa teoria zachowania momentu pędu. Bardzo ciekawy jest także „człowiek-układanka” (widać go na zdjęciach). Tak jest przedstawiany przez organizatorów: „Przekonaj się jak wiele emocji potrafi wzbudzić próba umieszczenia jego organów wewnętrznych we właściwych miejscach” – zachęcają organizatorzy. „Nauka poprzez dobrą zabawę gwarantowana”.

To nie wszystko. W „naukobusie” będzie można także m.in. zadawać pytania edukatorom i poznawać różne zjawiska przyrodnicze.

Mobilna Strefa Zdrowia będzie czynna 13 i 14 maja przy TDK (ul. Lwowska 72) w godzinach 10-19.