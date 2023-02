„Mój gniew, strach, poczucie bezsilności, każe mi szukać środków wyrazu innych niż dotychczas”. Dzieła Jacka Wojciechowskiego w Zamościu

„Za mną 42 lata pracy. Dojrzewałem, zmieniały się priorytety, ale zawsze nadrzędna była dla mnie Natura, nawet wtedy, kiedy malowałem obrazy nieprzedstawiające” – mówił o swojej twórczości Jacek Wojciechowski (jego wypowiedź została przytoczona przez organizatorów w związku z zamojską wystawą). „Od kilku lat towarzyszy temu to co się dzieje w naszym wymiarze świata – ostatnie wydarzenia, wojna, kryzys nie tylko gospodarczy. To na jaką drogę wkroczył nasz udręczony kraj i reszta świata. Mój gniew, strach, poczucie bezsilności, każe mi szukać środków wyrazu innych niż dotychczas. Przede mną nowe obrazy i mam nadzieję że wystarczy mi sił do ich stworzenia”.

Jacek Wojciechowski urodził się w 1954 roku w Lublinie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (dzisiaj to Akademia Sztuk Pięknych) na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z malarstwa obronił w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego w roku 1980. Od 2000 roku jest profesorem nadzwyczajnym oraz kierownikiem Zakładu Malarstwa i Rysunku na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Od 1980 r. jest członkiem ZPAP. Nie tylko to jest ważne.