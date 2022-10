Kwestę na cmentarzu parafialnym w Zamościu zaplanowano 1 listopada. Znów ratowane będą zabytki

- Kwesta będzie odbywała się 1 listopada w godz. 8-18 – zapowiada Łukasz Kot, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. - Datki, jak co roku, będzie można wrzucać do specjalnych puszek. Jeszcze nie wybraliśmy zabytkowych obiektów, które dzięki zebranym pieniądzom zostaną wyremontowane. Zrobimy to po kweście, wspólnie m.in. z administracją cmentarza.