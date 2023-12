Kupują, wymieniają się przedmiotami, rozprawiają o historii regionu i europejskiej. W Zamościu trwa giełda kolekcjonerska

W Zamojskim Domu Kultury odbywa się właśnie Giełda Kolekcjonerska. Będzie czynna do godz. 12, zatem jeszcze można tam się wybrać. To prawdziwa uczta dla miłośników historii.

Kolekcjonerzy pozwolili nam zajrzeć do swoich pudełek, klaserów i przeróżnych kopert. Niektóre przedmioty naprawdę zrobiły na nas wrażenie. To na przykład pocztówki z czasów I wojny światowej (widać na nich np. żołnierzy w wojennych szpitalach, zziębniętych wartowników, ale też m.in. scenki rodzinne) czy listy z dwudziestolecia międzywojennego. Dziś już nie jest chyba nietaktem zaglądanie do nich.

Wystawiający opowiadają też o ciekawostkach. - Pan zobaczy co jest w centrum tego carskiego banknotu z początku XX wieku. Trzeba być uważnym. Nie widzi pan? To niewyraźna swastyka, wtedy jeszcze symbol dobrobytu, szczęścia – zwrócił się do mnie jeden z kolekcjonerów. - Potem swastyka nabrała jednak ponurego znaczenia. Wiemy jakiego.

- Szukam przedmiotów staropolskich, szlacheckich, z I Rzeczpospolitej – mówił podczas swojej wędrówki od stolika od stolika jeden z odwiedzających. - Urzeka mnie dawna kultura naszego kraju. Zawsze można coś przecież w tych pudłach wykopać.