Jazzowe trio zagra utwory Bacha. To będzie muzyczna uczta

„Nowe interpretacje utworów Bacha to pewnego rodzaju zabawa dwoma gatunkami. Opracowania otwartych form to hołd składany Bachowi i uznanie jego geniuszu” – czytamy w zapowiedzi tego wydarzenia. „Tego rodzaju eksperymenty pokazują, że jego muzyka jest absolutnie ponadczasowa i niezwykle wyrazista. Pomiędzy barokowymi kompozycjami mistrza z Lipska a estetyką muzyki jazzowej występuje mnóstwo analogii”.

A dalej czytamy: „Projekt zespołu Bach Jazz collective to zabawa dźwiękiem, frazą, artykulacją i mistrzowskimi popisami we współpracy z instrumentami. Bach Jazz collective łączy nietknięty zapis mistrza, z klasycznym jazzem aż do free jazzowych uniesień. Barok i Jazz? Yes! To dwa świetnie koegzystujące ze sobą światy”.