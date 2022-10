Horyszów Polski. „Bóg widzi wszystko. Nie zostawiaj śmieci na cmentarzu”

- Nad tym napisem umieszczono oko w trójkącie. Wiadomo, że jest to symbol Boga i jego sprawczości, mocy. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Muszę przyznać, że taki napis i symbol użyty do tak prozaicznej sprawy jak śmieci lekko mnie zszokował. Nie wiem co o tym myśleć… - mówi zakłopotany 60-letni mężczyzna, którego w niedzielę (30 października) spotkaliśmy przed cmentarzem w Horyszowie Polskim.