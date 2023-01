„Gramy, bo lubimy w ZDK”. Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami

Uczestnicy spotkają się w ZDK o godz. 12. Zaplanowano m.in. Turniej szachowy pod hasłem "Szachiści grają dla WOŚP" oraz otwarta zostanie „Strefa Pomaluj się!” (malowanie twarzy, plecenie warkoczyków itd.). Czynna będzie również kawiarenka ze słodkościami.

O godz. 17 rozpocznie się duży blok koncertowy. Zaprezentują się m.in. Szkoła Tańca Myka, Violinki - Akademia Rozwoju Talentu, ZPiT "Zamojszczyzna", Studio LOKAL-VOKAL - Magdalena Sałamacha-Kostrubała, młodzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu, Acro Show oraz Anna Szczerba-Mroczek.

To nie wszystko. „W holu Zamojskiego Domu Kultury od 16 stycznia powstanie Galeria Dobroczynności, składająca się z 10 dzieł sztuki: obrazów, fotografii, mozaiki” – czytamy w komunikacie przygotowanym przez ZDK. „Można zajrzeć do ZDK, obejrzeć Galerię, wybrać najlepsze dla siebie dzieło i zasilić puszkę WOŚP, która dostępna będzie w sekretariacie ZDK. W Galerii znajdą się dzieła przekazane przez artystów o dobrym sercu. To: Kazimierz Chmiel, Barbara Czapiga-Drohomirecka, Dagmara Górska, Rafał Górski, Gabriela Łyko, Joanna Słupska-Maron, Stanisław Stępień, Henryk Szkutnik, Jerzy Tyburski”.