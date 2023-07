Andrzej Rybiński i CarmeLowi na wielkim, dwudniowym pikniku. Nie zabraknie też wspaniałych orkiestr dętych

Co dokładnie w programie imprezy? W sobotę (godz. 11) wyruszy z okolic zalewu rodzinny rajd rowerowy. Następnie zaplanowano specjalny program przeznaczony dla najmłodszych. Będzie można wówczas skorzystać z wielu konkursów i zabaw, nie tylko dla milusińskich. Blok koncertowy rozpocznie się tego dnia o godz. 18. Na scenie wystąpią grupy: Meffis, Coco Jumbo, Top One oraz Looks. Na zakończenie zaplanowano wspólną dyskotekę pod gwiazdami.

Następnego dnia (23 lipca) odbędzie się nad krasnobrodzkim zalewem XXXI Przegląd Orkiestr Dętych. Impreza rozpocznie się o godz. 14 (jednak wcześniej zaplanowano uroczysty przemarsz uczestników z Placu Siekluckiego). Na początek muzycy wspólnie zagrają kilka utworów, a następnie odbędzie się prezentacja poszczególnych zespołów. Podsumowanie oraz wręczenie dyplomów, statuetek i nagród zaplanowano o godz. 18.

Potem w programie kolejne występy. O godz. 19 na scenie wystąpi Andrzej Rybiński. Po nim zaprezentują się: CarmeLovi oraz DiscoBoys.

Podczas całej imprezy będzie można odwiedzić stoiska gastronomiczne, handlowe i promocyjne. W niedzielę odbędą się także pokazy kulinarne oraz degustacja potraw z ryb słodkowodnych.