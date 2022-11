Andrzej Pogudz, Cichy Zamość. Wystawa, spotkanie i prezentacja książki

Czym jest Cichy Zamość?

Nie zobaczymy na nich jednak ludzi, choć ich obecność dzięki prezentowanym przedmiotom jest bardzo realna, co sprawia, że bezludny, cichy Zamość jest pełen różnych historii. Obrazy i opisy przenoszą nas w przeszłość, także do miejsc, których już nie ma lub znacząco się zmieniły. Projekt opowiada o nich w konwencji powrotu do lat dziecięcych, wywołując tęsknotę wobec tego co odeszło i co jest bezpowrotnie stracone.

Wystawa została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Miasta Zamość.