Druga tura wyborów w Zamościu. Zobacz, gdzie możesz oddać swój głos

Wybory samorządowe zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.

Akademia Zamojska

I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu

III Liceum Ogólnokształcące w Zamościu

Katolicka Szkoła Podstawowa w Zamościu (świetlica)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (świetlica) w Zamościu

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Zamościu

Przedszkole Miejskie Nr 14 w Zamościu

Przedszkole Miejskie Nr 15 w Zamościu

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Zamościu

Przedszkole Miejskie nr 14 w Zamościu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zamościu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zamościu (świetlica)

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zamościu

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zamościu (wejście do obwodu nr 28 od strony dawnego Gimnazjum Nr 2)

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu

Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu

Zamojski Dom Kultury w Zamościu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Świetlica Osiedlowa w Zamościu

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wójt, burmistrz i prezydent miasta – ile kadencji mogą urzędować?

Wójt gminy w Polsce może urzędować przez maksymalnie dwie kadencje. Każda z nich trwa pięć lat. Zgodnie z obecnymi przepisami prawa, po odbyciu dwóch kadencji z rzędu, wójt nie może pełnić tej funkcji kolejny raz. W 2018 roku nastąpiła zmiana w tej kwestii. Wcześniej nie było ograniczeń co do liczby sprawowanych kadencji.

Burmistrz może sprawować swój urząd jedynie przez dwie kadencje trwające po 5 lat. Zasada ta została wprowadzona w 2018 roku. Przed tymi zmianami nie istniały żadne ograniczenia co do liczby kadencji. Po trwającej 4 lata kadencji dotychczasowy burmistrz mógł ubiegać się o reelekcję.

Prezydent miasta w Polsce może urzędować dwukrotnie. Po wejściu w życie przepisów prawa w 2018 roku, przestała obowiązywać dowolność w liczbie pełnionych przez niego kadencji. Oznacza to, że po pięciu latach sprawowania urzędu mogą się oni ubiegać o reelekcję tylko jeden raz.