Znów wprowadzono opłaty na zamojskich parkingach buforowych. Muszą o tym pamiętać także turyści

„Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta, określającą m. in. stawki opłat za pierwszą godzinę postoju na powyższych parkingach płacimy 3 zł, za drugą 3,5 zł, za trzecią 4 zł” – czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji. „Czwarta i każda kolejna godzina kosztuje 3 zł. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa, kontroler nałoży opłatę dodatkową adekwatną do Podstrefy B w wysokości 80 zł”.