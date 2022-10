Zmiany w zamojskich szpitalach. Otwarcie pediatrii oraz przeprowadzka dwóch, ważnych oddziałów

Nowa siedzibę Oddziału Chorób Wewnętrznych (na terenie „starego” szpitala przy ul. Peowiaków w Zamościu) została oficjalnie otwarta we wtorek (18 października). Znalazły się tam łóżka dla 23 pacjentów, w tym trzy tzw. intensywnej opieki medycznej, gdzie chorzy mogą być stale monitorowani. Inwestycja pochłonęła w sumie ok. 350 tys. zł.

W gmachu mieścił się wcześniej szpitalny Oddział Chorób Płuc. On także został przeorganizowany. W jaki sposób? Przeniesiono go do budynku, gdzie dotychczas miał swoją siedzibę Oddział Chorób Wewnętrznych. Baza została tam zwiększona do 49 łóżek. To prawie dwa razy więcej niż wcześniej. Na oddziale pojawiły się cztery łóżka intensywnej terapii, co także jest nowością. Teraz - wraz z pracownią bronchoskopii oraz przychodnią gruźlicy i chorób płuc, które mieszczą się w tym budynku - stworzono jeden, duży kompleks, gdzie leczone są schorzenia układu oddechowego.