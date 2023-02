"Zielony ocean pod człowiekiem". Wieża widokowa na zwierzynieckiej Białej Górze

Na szlak wejdziemy od parkingu znajdującego się przy Centrum Naukowo-Edukacyjnego RPN lub od strony nieutwardzonego parkingu przy drodze z Józefowa do Zwierzyńca. Po przebyciu ścieżki o długości ok. 1 km (wejście zajmuje nie więcej niż pół godziny) dojdziemy do miejsca gdzie ustawiono drewnianą wieżę widokową.

Widok z niej jest rozległy. Zobaczymy wspaniałe lasy Roztocza Zachodniego, Bukową Górę (wraz z obszarem ochrony ścisłej) oraz m.in. dachy okolicznych miejscowości. Dostrzeżemy także m.in. Tartaczną Górę, Pałkową Górę oraz dolinę rzeki Wieprz. „Wieża stanowi doskonały punkt do prowadzenia obserwacji ornitologicznych” – czytamy na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Obok niej ustawiono kilka ławek oraz tablice informacyjne (kilka umieszczono także na ostatnim piętrze wieży). To wszystko jest doceniane. - Bardzo lubię wdrapywać się na tę wieżę – mówił w sobotę (18 lutego) jeden z turystów, którego spotkaliśmy na Białej Górze. - Jest tutaj przestrzeń, jakaś... wolność, a czasami wydaje się, że chmury przepływają niemal przez to malownicze wzgórze. Uspakaja mnie las, który widzę wszędzie dookoła. O każdej porze roku. To po prosty zielony ocean jakby ścielący się pod człowiekiem… RPN dba o to miejsce. Ostatnio odnowiono drewniane barierki, które wytyczają szlak.