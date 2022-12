Zestawy kolejkowego „stacza” i reszta wydawana w zapałkach. Przedświąteczne zakupy w czasach PRL

Mięso i kolejkowe rekordy

W Zamościu działało jednak kilka prywatnych piekarni. To według naszych rozmówców ratowało sytuację. Jak się dowiedzieliśmy „dobry chleb piekli u Zaręby, Greli czy Baranowskiego”. A jak zabrakło karpia, mieszkańcy Zamościa oraz okolicznych miejscowości jeździli „na stawy hodowlane”. Sprzedaż ryb była również organizowana przez zamojskie zakłady.

Majtki za trzysta kapsli

W 1983 r. nabywcy z Nowej Huty czekali pod pawilonem „Wanda” na kupno pralki... 288 godzin! W Zamościu w kolejkach po mięso stawało się o świcie. Ludzie musieli sobie radzić. Klienci organizowali sobie zatem podręczne zestawy kolejkowego „stacza”. W jego skład wchodziła: torba, składany taboret, latarka, kubek, grzałka, a czasami także różaniec. Narodową epopeją stało się kupno papieru toaletowego. Człowiek obwieszony zdobytymi jakimś cudem rolkami na sznurku budził zazdrość. Dziennik Telewizyjny wyjaśniał, że przyczyną niedoboru było to iż, „z papieru toaletowego korzystała w coraz większym stopniu wieś”.

– Przed tą godziną nie wolno było rzeczywiście sprzedawać w sklepach alkoholu, ale raczej nie było to złe – kwituje pani Alicja. – Na mieście było wtedy mniej pijaków.

Zdarzały się okazje. W jednym z miast na Wybrzeżu ogłoszono, że za zebranie 300 kapsli od wody sodowej zyskuje się prawo do nabycia… pary majtek, a w Dorohusku rolnik, który przedstawił zaświadczenie o sprzedaży sztuki żywca, był uprawniony do kupna „setki” wódki w miejscowym barze przed godz. 13.

– Nie było też sznura do snopowiązałki i wielu rzeczy, bo strajkowały zakłady przemysłowe i gospodarka upadała – wspomina jeden z naszych rozmówców. – Ale wszystko można było jednak kupić na raty. W ten sposób nabyłem np. meble i garnitur. Wystarczyło wypełnić druk… To się opłacało. Procent brali od tego niski.

Zupa w kostkach zamiast reszty

W latach 80. pojawiły się też „wyroby czekoladopodobne” i „odpady pończosznicze na wagę”. Na warszawskich bazarach można było za to kupić spódnice zrobione domowym sposobem z bandaży. Powszechnie brakowało też „wyposażenia” dla niemowląt. Dlatego przedsiębiorcze matki zakładały smoczki np. na butelki po wódce.

Na początku lat 80-tych tankować samochód wolno było trzy razy w miesiącu, jednorazowo od 10 do 15 litrów (zależało to od pojemności silnika). Obyczajem tamtych czasów było wydawanie reszty zapałkami, lub zupą w kostkach czy cukierkami. Wynalazkiem tamtych czasów była też tzw. sprzedaż wiązana. Jeśli klient chciał nabyć jakiś towar, musiał go kupić wraz z produktem, którego nikt raczej nie chciał.

I tak konserwy rybne można było np. dostać w zestawie z „herbatnikami laminowanymi” a owoce kandyzowane z... marchewką w cukrze. Ostatnią deską ratunku mogły być tzw. sklepy komercyjne. Powstały w latach 70. Można tam było kupić po cenach znacznie wyższych niż normalnie artykuły luksusowe (czyli np. szynkę czy czekoladę).