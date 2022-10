Zdecydujmy jak będzie wyglądało centrum komunikacyjne w Hrubieszowie

- Projekty zaproponowane przez studentów Politechniki Krakowskiej są naprawdę interesujące. Mam ulubiony, ale nie zdradzę, który to jest. Warto jednak podkreślić, że stanowią one jedynie wstępne propozycje – mówi Monika Podolak, sekretarz Hrubieszowa. - Wszystkie opinie, uwagi oraz pomysły zebrane podczas odbywających się konsultacji zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji projektu naszego, nowego centrum komunikacyjnego.

Mieszkańcy Hrubieszowa nie mają dworca z prawdziwego zdarzenia. Tę funkcję pełni skromny przystanek busów przy ul. Piłsudskiego 55. Władze miasta postanowiły to zmienić. Planowana jest tam budowa obszernej poczekalni dla podróżnych z toaletą. Powstaną również „elementy zieleni wraz architekturą ogrodową”. To m.in. pergole, rabaty z roślinnością, podpory na pnącza itd. Co ważne, wszystkie obiekty i nowe rozwiązania zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Także cały teren wokół centrum komunikacyjnego zostanie uporządkowany.