Zbadają ile jest rtęci w powietrzu. Roztoczański Park Narodowy uczestniczy w międzynarodowym projekcie

Projekt ma na celu określenie, ile rtęci znajduje się w powietrzu: w różnych miejscach na świecie. W ramach projektu w stacji pomiarowej RPN we Floriance, zainstalowano próbniki powietrza o nazwie MerPAS®.

„Przeznaczone są do pochłaniania rtęci w środowisku węglowym - w celu określenia jej ilości w otaczającym powietrzu” – czytamy na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego. „Dzięki tym badaniom można będzie stwierdzić, czy poziom rtęci w powietrzu danego regionu rośnie czy maleje oraz porównać te wartości z innymi regionami gdzie prowadzone są tego typu pomiary".

Dlaczego to wszystko jest tak ważne? Rtęć występuje w środowisku naturalnym, jest m.in. składnikiem niektórych minerałów. Wówczas jednak nie stwarza ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Kłopotem jest jednak działalność przemysłowa człowieka. Rtęć do atmosfery uwalnia się także m.in. podczas spalania węgla kamiennego i brunatnego lub torfu.

Szczególnie narażone są na to małe dzieci. Rtęć może mieć m.in. negatywny wpływ na ich rozwijające się mózg i cały układ nerwowy. Szacuje się, że tylko w Europie co roku rodzi się ponad 1,8 mln dzieci, u których poziom rtęci przekracza „zalecane granice bezpieczeństwa”. To jest na szczęście dostrzegane. Dlatego w Europie nie prowadzi się już podobno wydobycia rtęci. To nie znaczy, że nie jesteśmy narażeni na jej działanie.