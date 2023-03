Zamościanie na hulajnogach. W ubiegłym roku przejechali prawie 30 tysięcy kilometrów

W Zamościu wypożycza je firma „Lime” (to ona udostępniła dane m.in. na temat pokonanego w ub. roku przez mieszkańców „wspólnego” dystansu). Jest to drugi sezon funkcjonowania tego typu pojazdów na terenie miasta. Jak to wówczas wyglądało? „Użytkownicy najchętniej korzystali z hulajnóg popołudniu i wieczorem, między godziną 14 a 21” – informuje zamojski UM. „Największy wzrost popularności usługi można zauważyć o godzinie 19”.

Trzydzieści kilometrów na godzinę

To się wiąże jednak z przestrzeganiem różnych zasad. Bo ważne jest to, abyśmy potrafili i chcieli z tych pojazdów odpowiednio korzystać. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, na hulajnogach mamy obowiązek poruszać się po drodze dla rowerów lub drodze dla pieszych i rowerów zachowując szczególną ostrożność i ustępując pierwszeństwa pieszym. Po jezdni możemy jechać, ale jedynie wyjątkowo: „w przypadku braku drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów”.

Parkuj przy krawędzi, nie stwarzaj zagrożenia!

To nie wszystko. Warto także pamiętać, aby hulajnogi parkować zawsze równolegle do chodnika, jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi, a jak najdalej jezdni. Po prostu w taki sposób, aby były one na "postoju" dla wszystkich bezpieczne. To ważne. Bo w Zamościu hulajnogi czasami porzucano byle jak: na chodnikach i ścieżkach rowerowych. Nawet w poprzek traktów (widzieliśmy takie przypadki), co utrudniało chodzenie lub było niebezpieczne np. dla rowerzystów.