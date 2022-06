Zamość. Zagadkowy zbiór szklanych negatywów z początku XX wieku

Pogawędka czy interwencja?

Wydaje się, że przez okna tych dość obszernych domów można byłoby zajrzeć do gotujących się garnków czy zobaczyć co stoi na komodach i szafach w poszczególnych pomieszczeniach. Może w głębi zauważylibyśmy również mieszkańców krzątających się w codziennych sprawach, drzemiących, modlących się lub kłócących. To nie jest możliwe, ale... przed owymi domami widać innych ludzi. To gapie, przechodnie oraz dzieci stojące pojedynczo lub w grupie.

Dziewczynki mają na sobie sukienki, a jedna rajtuzy w paski. Chłopcy powciskali głęboko kaszkiety na głowy. Niektóre dzieciaki patrzą w stronę fotografa zasłaniając oczy przed słońcem. Inne rozmawiają lub przyglądają się mężczyznom obok. Nie bez powodu. Bo to ważne persony w tej miejscowości. Na zdjęciu uwieczniono dwóch żołnierzy austro-węgierskich w sztywnych, oficerskich pozach oraz kilku urzędników (w tym żandarmów).