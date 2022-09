Zamość. Wzrośnie cyberbezpieczeństwo oraz jakość świadczonych usług

Jakie zadania zostaną zrealizowane? W planach jest przeprowadzenie „technicznej diagnozy” cyberbezpieczeństwa systemów z których korzysta zamojski UM oraz zakup sprzętu IT z oprogramowaniem i odpowiednimi licencjami (będą one pomocne w realizacji e-usług oraz ułatwią urzędnikom pracę zdalną). To nie wszystko. W projekcie przewidziano także m.in. zwrot kosztów dotyczących ewentualnych – jak to określono: usług doradczych.

Te działania mają w przyszłości poprawić cyberbezpieczeństwo zamojskiego samorządu oraz m.in. jakość świadczonych przez urzędników usług. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjna Polska Cyfrowa. Wszystkie przedsięwzięcia muszą być zrealizowane do końca września 2023 r.