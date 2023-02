Zamość. „Ważne jest bezpieczeństwo, nie wygoda”. Wygląda na to, że przejście dla pieszych przy ulicy Partyzantów nie zostanie przywrócone Bogdan Nowak

Radny Wiesław Nowakowski apelował na ostatniej sesji RM, aby zlikwidowane podczas remontów przejście dla pieszych (działało w miejscu widocznym na zdjęciu) zostało „przywrócone”. Okazuje się, że nie będzie to chyba możliwe Bogdan Nowak

Remont ulicy Partyzantów pochłonie ponad 17 mln zł. Około 12 mln zł z tej kwoty to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z programu „Polski Ład”. W sumie ten ważny trakt zostanie odnowiony na długości ok. 1,4 km. Wiąże się to jednak ze zmianami. Zlikwidowano m.in. przejście dla pieszych w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Gustawa Orlicz-Dreszera.