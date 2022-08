Zamość. W ZOO nie można się nudzić. Czeka tam na nas zalotne spojrzenia dzioborożca kafryjskiego

To bardzo interesujące stworzenia. Wieloszpony lśniące należą podobno do bardzo nielicznych w hodowli bażantów. Miejscem ich naturalnego występowania są tereny lasów tropikalnych wyspy Palawan należącej do Filipin.

„Samce tego gatunku, ubarwione o wiele efektowniej niż samice, zwracają uwagę wachlarzowatym ogonem, na którego piórach znajdują się niebieskozielone pawie oczka” – czytamy w komunikacie nadesłanym z do naszej redakcji. „U dzioborożca kafryjskiego szczególną uwagę zwracają długie rzęsy spod których rzuca przeciągłe, zalotne spojrzenia”.

Nie tylko takie cechy zwracają uwagę. „Czarne ubarwienie tego dużego ptaka w połączeniu z płatami czerwonej, nagiej skóry wokół oczu i pod dziobem, daje niesamowity, kontrastowy efekt wizualny” – czytamy dalej w nadesłanej informacji.

To nie jedyni, nowi mieszkańcy ogrodu. W zamojskim ZOO pojawiły się także piękne salamandry plamiste. One także przyjechały z Amsterdamu. Co ciekawe, można je spotkać w Polsce „na wolności”. Jak zapewniają pracownicy zamojskiego Ogrodu Zoologicznego, są one największym, krajowym płazem ogoniastym.