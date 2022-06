Zamość. Ulica Tatarska zostanie kompleksowo wyremontowana

Przy ul. Lwowskiej, obok skrzyżowania z ul. Tatarską, stoi trochę dziwny zabytek pochodzący podobno z XVII lub XVIII wieku. Niektórzy uważają, że jest to kamień milowy, którym dawniej oznaczono drogę, ale także wyznaczono granicę miasta. Jest on czasami nazywany pomnikiem tatarskim, a inni zwą go piramidionem (czyli jeden ze zdemontowanych w XIX wieku elementów zamojskiej Katedry) i przypisują zatem zgoła inny rodowód.

Na owym niskim, charakterystycznym obelisku nie wyryto napisów ani dat, które mogłyby pomóc w rozwikłaniu zagadki. Istnieją jednak stare opowieści o tym, że w sąsiedztwie istniała kiedyś „Czerwona karczma”, że odbyła się tam zapomniana bitwa. Być może ten obelisk upamiętnia jakieś ważne wydarzenie lub miejsce, o którym nie pamiętamy. Nadal trwają dyskusje na ten temat.

Według jednej z teorii ulica Tatarska wzięła nazwę właśnie od owego, tajemniczego piramidionu, kamienia milowego, czy — jak kto woli — pomnika tatarskiego. Trakt powstał w połowie lat 20. ub. wieku. Ma on obecnie długość ok. 230 m. Po staremu można tam zobaczyć sady owocowe, domy jednorodzinne, w tym kilka drewnianych. Obok działa natomiast hipermarket.

Ulicę Tatarską czekają poważne zmiany. 25 maja wybrano wykonawcę jej przebudowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Remontowo-Budowlany ,,TRAMES" Małyszek i Słotwiński sj., z Zamościa. Podpisanie umowy zaplanowano na 10 czerwca 2022 r. „Termin wykonania zadania: do 130 dni (kalendarzowych), licząc od daty podpisania umowy” – czytamy w komunikacie zamojskiego UM, który przysłano do naszej redakcji. „Wartość umowy wynosi 688 747,56 zł brutto”.