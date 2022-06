Zamość. To był nietypowy transport. Akt lokacyjny Zamościa szczęśliwe przyjechał z Krakowa „do domu”

- Zachowaliśmy podczas transportu wszelkie środki bezpieczeństwa, aby ten najcenniejszy w dziejach Zamościa dokument powrócił szczęśliwie do miasta, w którym powinien się znajdować – mówi Jakub Żygawski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu. - Można powiedzieć, że powrócił wreszcie do domu. Trudno w to uwierzyć. Bo przez blisko 150 lat był przecież uznawany za zaginiony.

Wzruszenie, zaskoczenie

Akt lokacyjny został wydany 10 kwietnia 1580 r. Przechowywano go początkowo w zamojskim Ratuszu. Tak było do 1811 roku, gdy podjęto decyzję o rozbudowie zamojskiej twierdzy. Wówczas dokument trafił do Szczebrzeszyna, a stamtąd (w 1847 r.) przewieziono go do Archiwum Akt Dawnych w Lublinie. W latach 80. XIX miał podobno zostać wywieziony do Wilna. Potem jednak jego losy były nieznane.

Tak było przez blisko 150 lat. W ubiegłym roku Archiwum Narodowe w Krakowie przeprowadziło się jednak do nowej siedziby. Zbiór starych pergaminów został wówczas dokładnie przejrzany przez Aleksandra Korolewicza, pracownika tej instytucji. Pomiędzy starymi dokumentami, które z Zamościem nie miały nic wspólnego, natknął się on na… akt lokacyjny tego miasta. To było niezwykle ważne, sensacyjne odkrycie. Nie wiadomo jednak kiedy i jak dokument trafił do Krakowa.