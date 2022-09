Zamość. Świat Stanisława Orłowskiego na kolorowych slajdach. Poznamy go dzięki Książnicy Zamojskiej

Stanisław Orłowski niedawno przekazał Archiwum Państwowemu w Zamościu 40 tys. 943 negatywy zdjęć oraz cztery tomy ich rejestrów. Zostały one wykonane przez niego w latach 1956-2010. Jakie były jego motywacje? - Postanowiłem przekazać mój dorobek do APZ, bo rozumiem, że będzie to tak, jakbym podarował go ogółowi i dla jego dobra – podkreśla wówczas w rozmowie z nami Stanisław Orłowski.