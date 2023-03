Zamość. Sentyment do „Łukasza”. Popularny kiedyś dom towarowy zostanie zburzony Bogdan Nowak

Dom Towarowy "Łukasz" był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w mieście. Tutaj występuje jako tło ostatniego Orszaku Trzech Króli w Zamościu. Dni "Łukasza" są już jednak policzone Bogdan Nowak Zobacz galerię (5 zdjęć)

Nie wszyscy się chyba z tego ucieszą. W miejscu gdzie stoi obecnie zamojski Dom Towarowy „Łukasz” powstanie obszerny, czteropiętrowy blok. Na taką inwestycję przy ulicy Piłsudskiego zgodzili się podczas ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 27 lutego) miejscowi rajcy. Na pewno to miejsce zmieni się w przyszłości nie do poznania. Sentyment do „Łukasza” jednak pozostanie.