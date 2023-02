Zamość. Remont zabytku klasy zero i „nierzetelność” w opisie zamówienia wytknięta przez NIK

Wytknięto nieprecyzyjność zapisów. Zamojscy urzędnicy są tym zdziwieni. Bo jak tłumaczy Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych zamojskiego UM w przypadku takiej inwestycji jest to utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Dlaczego?

- Remont dawnej Akademii Zamojskiej jest najtrudniejszą tego typu inwestycją w mieście realizowaną od przynajmniej 20 lat – podkreśla dyrektor Kossowski. - Należy pamiętać, że to jest duży obiekt zabytkowy klasy zero (chodzi o zabytki o najwyższej wartości artystycznej, historycznej i naukowej w skali światowej – przyp. red.). Podczas takich inwestycji dopiero w trakcie realizacji powstaje ostateczna dokumentacja techniczna uwzględniające nowe odkrycia: konserwatorskie, archeologiczne, architektoniczne.

Brane są wówczas pod uwagę wnioski i wytyczne konserwatorskie wynikające z prowadzonych badań. Jest to konieczne, bo jak podkreśla dyrektor Kossowski dawny gmach Akademii Zamojskiej nie był dotychczas całkowicie przebadany. - W budynku cały czas mamy ważne odkrycia. Niedawno były to m.in. stare polichromie – mówi dyrektor Kossowski. - Jeżeli nie zastosowalibyśmy się do zaleceń WUOZ podczas robót, prace mogłyby zostać wstrzymane. Naprawdę w tej sprawie nie mamy sobie nic do zarzucenia.