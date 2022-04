Zamość. Radni sypnęli groszem na zabytki. Pieniądze pójdą m.in. na ratowanie kościoła

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w pochodzącym z XVII-wieku kościele p.w. św. Mikołaja w Zamościu prowadzone są przez miejscowych zakonników od 2017 r. Za przyznaną przez samorząd dotację będą mogły być kontynuowane. To ważne. W sąsiedztwie kościoła przebiegają bowiem tory kolejowe. Drgania gruntu wywoływane przez jeżdżące po nich pociągi wywołały i nadal wywołują w świątyni wiele szkód.

Jest szansa, że remonty to powstrzymają. Są one prowadzone m.in. w kościelnej nawie głównej, w tzw. starej kruchcie oraz w pomieszczeniu, które się nad nią znajduje. „Kwota przyznanej z budżetu miasta dotacji wynosi ok. 2,74 proc. nakładów koniecznych na wykonanie (…) prac w 2022 r., których wartość, według wstępnej wyceny wynosi 730 tys. 393 zł 08 gr.” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.