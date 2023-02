Zamość. Potrzebni asystenci dla osób niepełnosprawnych

„Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia” – czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji z Urzędu Miejskiego w Zamościu.

Program skierowany jest do dzieci (do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności), które muszą być pod stałą lub długotrwałą opieką innej osoby lub potrzebują wsparcia w leczeniu, rehabilitacji czy m.in. edukacji. Mogą z niego też skorzystać dorośli z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ich asystentami mogą zostać osoby, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków funduszu wynosi nie więcej niż 840 godzin rocznie (dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną), 720 godzin rocznie (dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności), 480 godzin rocznie (dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną) lub 360 godzin rocznie (dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności).