Zamość. Potrzebne wsparcie na remont zabytkowego żyrandola, fryzu i gzymsu

W projekcie uchwały napisano, iż dotacja w wysokości 10 tys. zł będzie przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich mosiężnego żyrandola w nawie głównej zamojskiej Katedry. Zostanie wówczas oczyszczona jego metalowa powierzchnia: z zabrudzeń i jak to określono „sztucznej patyny”. Wyczyszczone zostaną także szklane części tego zabytku ruchomego. Ponadto niektóre jego elementy będą naprawione lub zrekonstruowane. W planach jest również nowa instalacja elektryczna.

Wartość prac oszacowano w sumie na ponad 51 tys. zł. Jeśli zamojscy radni tak zdecydują, parafia w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu mogłaby liczyć na dofinansowanie części kosztów tego przedsięwzięcia.

Druga dotacja (także w wysokości 10 tys. zł) zostanie ewentualnie przeznaczona na remont XVII-wiecznego kościoła p.w. św. Mikołaja, którym opiekuje się zakon Redemptorystów. O co dokładnie chodzi? Jak to opisano w projekcie uchwały, odnowiony zostanie tam zabytkowy gzyms i fryz w nawie głównej kościoła. Ogólna wartość zaplanowanych robót to ponad 126 tys. zł.

Obrady zamojskiej Rady Miejskiej odbędą się w poniedziałek (29 sierpnia) w zamojskim Ratuszu. Początek godz. 13.